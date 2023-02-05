السعودية اليوم / تعليم القصيم يحصد خمس جوائز في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2023



بريدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خمس جوائز كبرى، دولية ومحلية، خلال مشاركتها في معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2023" من بين 160 مشروعًا علميًا، الذي أقيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023 ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.

وحصلت الطالبة أميرة بنت علي العجلان من مجمع الأمير سلطان للموهوبات ببريدة على المركز الخامس في الجائزة الكبرى، وجائزة خاصة دولية مقدمة من الجمعية الأمريكية لعلم النفس في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية في مشروعها النوعي "تنبؤ منخفض التكلفة للاضطرابات النفسية باستخدام التنقيب عن العمليات وتعلم الآلة في منصة المكعب للألعاب الجادة المبتكرة في الرعاية الصحية النفسية".

كما حصلت الطالبة نورة بنت عبدالرحمن القيضي من مجمع الأمير سلطان للموهوبات؛ على ثلاث جوائز خاصة دولية ومحلية مقدمة من جمعية ييل للعلوم والهندسة، وهيئة الصناعات العسكرية، وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، في مجال الكيمياء عن مشروعها "تعزيز كفاءة الطاقة من خلال فصل ثاني أكسيد الكربون عن الميثان/ الغاز الطبيعي عبر أغشية المصفوفة المختلطة عالية الأداء".

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح الطالبتين أميرة العجلان ونورة القيضي الفائزتين في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2023، وأسرهن، ومدارسهن، على ما تحقق من إنجاز، متمنيًا لهن المزيد من التوفيق والنجاح، مثمنًا جهود منسوبات إدارة الموهوبات، التي أسهم في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتحقيق مراكز متقدمة في مجالاتها المتعددة والمتنوعة.

كما قدم الفريح شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مشيدًا بما قدمته موهبة ووزارة التعليم من جهود ودعم ورعاية للطلاب الموهوبين.

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10:55ت م

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