السعودية اليوم / جراحة عاجلة تعيد حركة الأطراف السفلية لمريض بعنيزة



عنيزة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

نجح فريق طبي اختصاصي في مستشفى الملك سعود بعنيزة في إجراء عملية جراحية عاجلة ونوعية استغرقت نحو أربع ساعات تمكن خلالها من توسيع القناة الشوكية وإزالة الضغط عن الأعصاب وتثبيت الفقرات القطنية لمريض بعد تعرضها للكسر، وأفقدتها الحركة في الأطراف السفلية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الظهر وعدم القدرة على تحريك رجليه، مع حالة تنمل كامل فيها ، وذلك بسبب تعرضه للسقوط من أعلى.

وبين التجمع أن الكشف الطبي الأولى على المريض أظهر وجود ضعف بالرجلين اليمنى واليسرى مع وجود احتقان واحتباس في البول، وتم مباشرة إحالة المريض لعمل الأشعة المقطعية اللازمة والتي بينت وجود كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الأولى حيث كانت الثلاثة الأعمدة "الأمام والأوسط والخلفي" مكسورة، وشكلت ضغطاً شديداً على الحبل الشكوى وضيق في القناة الشوكية لأكثر من 60%.

وأشار إلى أن الفريق المعالج نقل المريض على الفور إلى قسم العمليات وتم إجراء الجراحة المقررة له بنجاح كامل، وأحيل عقب ذلك إلى القسم المختص لاستكمال العلاج الطبيعي، لتتحسن بعدها صحة المريض بشكل تام ويعود للمشي بصورة طبيعية بفضل الله، ومن ثم سرعة التدخل الطبي وسلامة إجراءات نقله من مكان الحدث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

// انتهى //

10:29ت م

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