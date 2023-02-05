السعودية اليوم / وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف



إسلام آباد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف اليوم في المستشفى بمدينة دبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساحر شمشاد ميرزا، ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير قد أعربا عن تعازيهما في وفاة برويز مشرف، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وحكم برويز مشرف باكستان تسع سنوات من عام 1999م حتى عام 2008م.

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10:26ت م

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