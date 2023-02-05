السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على محافظتي بيشة وتثليث



أبها 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون عوالق ترابية على محافظتي بيشة وتثليث، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الروية، تمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

// انتهى //

09:44ت م

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