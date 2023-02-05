السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تشيلي



سانتياجو 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة كوكيمبو في تشيلي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق 73 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:19ت م

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