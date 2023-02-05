السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيؤول 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 14018 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و596 حالة.

// انتهى //

07:13ت م

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سيؤول 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 14018 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و257 ألفا و411 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و596 حالة.// انتهى //07:13ت م0009

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