السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسبي 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كاينانتو وعلى عمق 109 كيلومترات.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.

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