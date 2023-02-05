

سانتياجو 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث :" إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".

وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.

// انتهى //

03:10ت م

0004





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.