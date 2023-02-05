

بوجومبورا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

اجتمع رؤساء دول وسط أفريقيا وشرقها أمس في قمة استثنائية في العاصمة البوروندية بوجومبورا لمناقشة الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تنظّمه مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من سبع دول في خضمّ تصاعد أعمال العنف في شرق الدولة العملاقة الواقعة في وسط أفريقيا.

وأشار رئيس المجموعة الحالي الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي إلى أن الهدف من القمة "التوصل إلى قرارات ستحسّن الوضع الأمني وتسهّل تحقيق السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رؤساء دول وسط أفريقيا وشرقها يعقدون قمة استثنائية لمناقشة الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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