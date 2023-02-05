

الجزائر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

توج المنتخب السنغالي بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم المقامة بالجزائر وذلك بعد تغلبه مساء أمس السبت على نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5 / 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي تفوق فيها المنتخب السنغالي بتسديده لخمس ركلات ناجحة مقابل أربع ركلات لأصحاب الأرض.

// انتهى //

02:00ت م

0002





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المنتخب السنغالي يتوج بلقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.