1520 زيارة
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر ديسمبر الماضي، تنفيذ 1520 زيارة رقابية لمنشآت النقل البري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة، وتحرير 20.814 ألف مخالفة، محررة على أنشطة النقل البري، وتسجيل عمليات الرصد الآلي 13.404 ألف مخالفات، وتسجيل 40 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام للنقل البري 90%، والنقل البحري 97%، والنقل السككي 100%.
الأعلى مخالفات
سجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري، وحل نشاط النقل المتخصص بالحافلات والأجرة ثانيا، ونشاط الأجرة العامة ثالثا، وأجرة المطار أفرادا رابعا، وتمثلت المخالفات المرصودة بأنشطة النقل في: تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة صدارة المخالفات بـ13.724 ألف مخالفة، وحلت الرياض ثانيا بـ10.051 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ3.936 مخالفة، والمدينة المنورة رابعا بـ1.709 مخالفات.
تحديد القيادة
حددت الهيئة العامة للنقل ساعات القيادة المسموح بها، لسائقي الحافلات والنقل الدولي، وذلك لرفع مستوى السلامة على الطرق البرية، ويبلغ الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية 56 ساعة، والقيادة اليومية 9 ساعات، والحد الأقصى للقيادة خلال 14 يوما 90 ساعة، وتبلغ فترات الراحة اليومية 11 ساعة، والراحة الأسبوعية 45 ساعة، والتي سيبدأ تطبيقها فعليا بدءا من 30 أبريل المقبل.
حملات ومخالفات
34 ألف مخالفة لأنشطة النقل
172 ألف فحص للنقل البري
170 ألف فحص لمركبات النقل
438 فحصا للمركبات الأجنبية
1546 فحصا للنقل البري
1520 زيارة رقابية
21 ألف مخالفة محررة لأنشطة البري
13 ألف مخالفة مرصودة آليا
نقل البضائع الأعلى مخالفات
4 مخالفات مرصودة
56 ساعة لقيادة الحافلات أسبوعيا
45 ساعة للراحة الأسبوعية
ـــــــــــــــ الأعلى
نقل البضائع
النقل المتخصص
الأجرة العامة
أجرة المطار
ــــــــــــــ أكثر المناطق مخالفات
مكة: 13.724
الرياض: 10.051
الشرقية: 3936
المدينة: 1709
كانت هذه تفاصيل خبر 34 ألف مخالفة للنقل في 30 يوما - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.