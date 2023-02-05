34 ألف مخالفة للنقل في 30 يوما - #عاجل

ارتفعت مخالفات النقل في شهر ديسمبر الماضي، إلى 34.358 ألف مخالفة في أنشطة النقل البري والبحري، في وقت بلغت عمليات فحص خلال الرقابة الميدانية المنفذة، 171.913 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 169.955 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و438 عملية فحص للمركبات الأجنبية، و1546 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وحددت الهيئة العامة للنقل 56 ساعة لقيادة الحافلات أسبوعيا، بدءا من نهاية إبريل المقبل.

1520 زيارة

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر ديسمبر الماضي، تنفيذ 1520 زيارة رقابية لمنشآت النقل البري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة، وتحرير 20.814 ألف مخالفة، محررة على أنشطة النقل البري، وتسجيل عمليات الرصد الآلي 13.404 ألف مخالفات، وتسجيل 40 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام للنقل البري 90%، والنقل البحري 97%، والنقل السككي 100%.

الأعلى مخالفات

سجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري، وحل نشاط النقل المتخصص بالحافلات والأجرة ثانيا، ونشاط الأجرة العامة ثالثا، وأجرة المطار أفرادا رابعا، وتمثلت المخالفات المرصودة بأنشطة النقل في: تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة صدارة المخالفات بـ13.724 ألف مخالفة، وحلت الرياض ثانيا بـ10.051 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ3.936 مخالفة، والمدينة المنورة رابعا بـ1.709 مخالفات.

تحديد القيادة

حددت الهيئة العامة للنقل ساعات القيادة المسموح بها، لسائقي الحافلات والنقل الدولي، وذلك لرفع مستوى السلامة على الطرق البرية، ويبلغ الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية 56 ساعة، والقيادة اليومية 9 ساعات، والحد الأقصى للقيادة خلال 14 يوما 90 ساعة، وتبلغ فترات الراحة اليومية 11 ساعة، والراحة الأسبوعية 45 ساعة، والتي سيبدأ تطبيقها فعليا بدءا من 30 أبريل المقبل.

حملات ومخالفات

34 ألف مخالفة لأنشطة النقل

172 ألف فحص للنقل البري

170 ألف فحص لمركبات النقل

438 فحصا للمركبات الأجنبية

1546 فحصا للنقل البري

1520 زيارة رقابية

21 ألف مخالفة محررة لأنشطة البري

13 ألف مخالفة مرصودة آليا

نقل البضائع الأعلى مخالفات

4 مخالفات مرصودة

56 ساعة لقيادة الحافلات أسبوعيا

45 ساعة للراحة الأسبوعية

ـــــــــــــــ الأعلى

نقل البضائع

النقل المتخصص

الأجرة العامة

أجرة المطار

ــــــــــــــ أكثر المناطق مخالفات

مكة: 13.724

الرياض: 10.051

الشرقية: 3936

المدينة: 1709