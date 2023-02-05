1834 بلاغا تستنفر الصحة لمعالجة تطبيقاتها - #عاجل

إغلاق البلاغات
كشف تقرير وزارة الصحة للخدمات والبلاغات، عن استقبال 1834 بلاغا من المستفيدين، وتنفيذ 4 قرارات تحسينية أسهمت في إغلاق البلاغات، وتصدرت عدم قدرة المستفيد على تغيير رقم الجوال المسجل سابقا في تطبيق صحتي بـ745 بلاغا، ومشكلة إضافة التابعين من الأطفال ثانيا بـ475 بلاغا، والتأخر في أقسام الطوارئ بالمدن الصحية ثالثا بـ320 بلاغا، وتأخر وصول رمز التفعيل عن مزود الخدمة رابعا بـ294 بلاغا.
قرارات تحسينية
سارعت وزارة الصحة في اتخاذ قرارات تحسينية للخدمات والتطبيقات المقدمة، حيث تمثلت القرارات التحسينية المتخذة في: ربط تطبيق صحتي بنظام النفاذ الوطني الموحد لإضافة التابعين، ورفع عدد المراكز الصحية المناوبة لتخفيف الضغط على المدن الطبية، وتوفير خاصية الدخول من خلال بصمة الوجه بدلا من رمز التفعيل إلى تطبيق صحتي، وبلغ تقييم خدمة إضافة التابعين من الأطفال 95.53%، وخدمة التأخر في أقسام الطوارئ بالمدن الصحية 74.44%، وخدمة تأخر وصول رمز التفعيل 96.65%.
بلاغات ومشكلات
1834 بلاغا لمشاكل الخدمات
3 مواقع استقبلت البلاغات
4 قرارات تحسينية
98 % - %100 إغلاق البلاغات
البلاغات وعددها
01 عدم القدرة على تغيير رقم الجوال: 745
02 إضافة التابعين من الأطفال: 475
03 التأخر في أقسام الطوارئ: 320
04 تأخر وصول رمز التفعيل: 294
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