شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الطائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، فوز شاق للغاية على نظيره الطائي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدورى السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

وجاء هداف الاتحاد القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعه أمام الطائي، وتحديدًا في الدقيقة 5+90، لتقتنص كتيبة العميد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الدوري.

ويتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة، بعد عبور الطائي بشق الأنفس، والتي من المقرر أن تقام أمام العدالة.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والعدالة والقنوات الناقلة

يقع العدالة ضيفًا على الاتحاد مساء يوم الجمعة القادم الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف الاتحاد والعدالة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بينما يقع الضيوف في المركز الـ 15 برصيد تسع نقاط فقط لا غير.