شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إنتهاء مباريات الجولة الـ 15 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أحداث مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث شهدت على بعض المواجهات القوية من بينها الفتح ضد النصر.

نتائج مباريات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين

أبها ضد الخليج 2-0

الشباب ضد ضمك 2-1

الباطن ضد التعاون 0-1

الفتح ضد النصر 2-2

الاتفاق ضد العدالة 3-2

الطائي ضد الاتحاد 0-1

الفيحاء ضد الوحدة 2-0

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريقي الشباب والاتحاد المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط برصيد 34.

1- النصر: 34 نقطة

2- الشباب: 34 نقطة

3- الاتحاد: 34 نقطة

4- الهلال: 32 نقطة

5- التعاون: 30 نقطة

6- الفتح: 22 نقطة

7- أبها: 22 نقطة

8- ضمك: 21 نقطة

9- الاتفاق: 19 نقطة

10- الطائي: 18 نقطة

11- الفيحاء: 18 نقطة

12- الرائد: 16 نقطة

13- الوحدة: 15 نقطة

14- الخليج: 13 نقطة

15- العدالة: 9 نقاط

16- الباطن: 3 نقاط.