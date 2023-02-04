شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عدة أيام فوز هام على نظيره نادي اوكلاند سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الفوز على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قنوات ssc السعودية.