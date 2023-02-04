شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رامون دياز عقب تأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره الوداد المغربي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره الوداد، بركلات الترجيح، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيواجه نظيره فلامنجو.

دياز يعلق على تأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وتحدث دياز عقب اللقاء: أشكر البلد المنظم (المغرب) على التنظيم الراقي وحفاوة الاستقبال.

وتابع: كانت مباراة قوية وسجال بين فريقين، كلاهما يستحق التأهل، ولكن وفقنا بركلات الترجيح، وأهنئ اللاعبين على المجهود والروح العالية.