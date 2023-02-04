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أول تعليق من رامون دياز عقب تأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية

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محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره الوداد المغربي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره الوداد، بركلات الترجيح، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيواجه نظيره فلامنجو.

دياز يعلق على تأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وتحدث دياز عقب اللقاء: أشكر البلد المنظم (المغرب) على التنظيم الراقي وحفاوة الاستقبال.

وتابع: كانت مباراة قوية وسجال بين فريقين، كلاهما يستحق التأهل، ولكن وفقنا بركلات الترجيح، وأهنئ اللاعبين على المجهود والروح العالية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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