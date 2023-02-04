أعمال مميزة وورش فنية بجامعة جدة

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ويتضمن المعرض الذي يستمر يومين مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تعبر عن جمال مدينة جدة وسحرها، تنوعت بين لوحات ومجسمات بخامات وأساليب فنية مختلفة، كما تم عقد مجموعة من ورش العمل الفنية التفاعلية مع رواد المجمع أبرزها ورشة عمل (توليف خامات جدة الأجمل، ورشة عمل الرواشين والأبواب: بين حاضر جدة وماضيها)، وورشة عمل غرزة الأجور. يذكر أن مبادرة جدة الأجمل تهدف بشكل عام إلى إبراز فرص الحياة الجديدة، وجودة الحياة مع المشاريع المستقبلية لمدينة جدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة جدة ممثلة في كلية التصاميم والفنون معرضا فنيا وورشا فنية مصاحبة بعنوان «جدة الأجمل»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة جدة الأجمل المقدمة من جامعة جدة، للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع تحت عنوان «كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات؟».ويتضمن المعرض الذي يستمر يومين مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تعبر عن جمال مدينة جدة وسحرها، تنوعت بين لوحات ومجسمات بخامات وأساليب فنية مختلفة، كما تم عقد مجموعة من ورش العمل الفنية التفاعلية مع رواد المجمع أبرزها ورشة عمل (توليف خامات جدة الأجمل، ورشة عمل الرواشين والأبواب: بين حاضر جدة وماضيها)، وورشة عمل غرزة الأجور. يذكر أن مبادرة جدة الأجمل تهدف بشكل عام إلى إبراز فرص الحياة الجديدة، وجودة الحياة مع المشاريع المستقبلية لمدينة جدة.

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