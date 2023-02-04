79 طالبا يحصدون الجوائز الخاصة لإبداع 2023

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وأكدت «موهبة» أن 79 موهوبا وموهوبة من نوابغ الوطن حصدوا الجوائز الخاصة التي تقدمها الشركات والقطاعات الحكومية في أولمبياد «إبداع 2023» الذي تنظمه المؤسسة سنويا بالتعاون مع وزارة التعليم.وقالت، «فاز 79 طالبا وطالبة بجوائز قدمتها 19 وزارة وجهة خاصة محلية ودولية، شكلت الجوائز الدولية منها 36 جائزة، والجوائز المحلية 43 جائزة.
وفاز بالجوائز المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 6 طلاب، هم: ألين عمر القبلان، والجوهرة عبدالله الجميعة، وريتال محمد جدع، ويزن عوض الشمراني، وشوق عناد العطوي، وعبدالله أمين الممتن.
في حين فاز 6 طلاب بجوائز الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هم: سما بدر الجهني، ونورة عبدالرحمن القيضي، وجوري سلطان البصيلي، ونورة عمر المسند، وغلا تركي المعبدي، وراكان حسني كعكى.
وفاز 10 طلاب من المشاركين بجائزة شركة أكسون موبيل، وهم: أنس سعود المطيري، وحصة غيث الصخيبر، وروز عمر الجشي، وريان عمر بن باي التركستاني، وغلا تركي المعبدي، وطيف أحمد الحدمي، وفاطمة علي الحجي، وفجر عبدالمجيد الخليفي، وفيصل فهد المحيش، ومحمد أحمد الجويد.
ويجسد أولمبياد «إبداع 2023»، الشراكة المثمرة والمتميزة والتكاملية بين مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنويا.
جوائز حصل عليها الطلاب
- 6 جوائز من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
- 4 جوائز من شركة سنس تايم
- 4 جوائز من مجموعة الزامل القابضة
- جائزتان من شركة الغاز والتصنيع
- جائزتان من مجموعة تمر
- جائزتان من شركة التنمية الغذائية
- 3 جوائز من الجامعة الأمريكية لعلم النفس
- 10 جوائز من شركة ricoh
- 9 جوائز من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
- 8 جوائز من شركة ييل للعلوم والهندسة
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