دورة عن سلامة الغذاء بمهرجان الحنيني

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وتناولت ورش العمل أساسيات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المعروضة في المهرجان، وماهية احتساب القيمة الغذائية والطاقة المستفاد منها في الجسم، إضافة إلى ورشة بعنوان «تنمية الأسر المنتجة».كما قدمت دورة تدريبية حول التخطيط المالي والميزانية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في الأنشطة التجارية والقطاع التجاري في عنيزة، وجلسة للجنة المقاولين وقطاع المقاولات، وجلسة للجنة الزراعية والقطاع الزراعي في عنيزة.
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