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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض السرطانية بنسبة 25% بحلول 2025، دعت وزارة الصحة إلى الكشف المبكر وتلقي اللقاحات الوقائية والتوعية بأهميتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الـ4 من فبراير كل عام.

ونشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حقائق حول المرض، والتي توضح أن عددا من أنواع السرطان تظهر علامات وأعراضا مبكرة مثل: سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والجلد والفم وبعض سرطانات الأطفال، والتشخيص المبكر يسهل العلاج ويحسِن نتائجه.

وفي فحص بعض أنواع السرطان يمكن أن يكشف عن علامات الإصابة حتى إن لم تظهر على الشخص أي علامات أو أعراض للسرطان، مثل: سرطان الأمعاء والثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والرئة، وأكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها.

وتنهض الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بدورها التوعوي والتثقيفي عبر تنظيم جملة من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للسرطان؛ بهدف نشر التوعية لمكافحة مرض السرطان والحد من مضاعفاته؛ فيما تنبثق رؤيتها من الريادة في خدمة مرضى السرطان، وذلك وفق رسالتها المتمثلة في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان.

أهداف اليوم العالمي

