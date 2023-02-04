150 عينة يوميا من ماء زمزم

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام، خلال موسم العمرة، أعداد عينات فحص ماء زمزم، لتصل إلى 150 عينة عشوائية، من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته.

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري، وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعايير العالمية، يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدة مهام ومنها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك، بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية، ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.