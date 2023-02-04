رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام، خلال موسم العمرة، أعداد عينات فحص ماء زمزم، لتصل إلى 150 عينة عشوائية، من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته.
وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري، وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعايير العالمية، يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدة مهام ومنها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك، بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية، ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 150 عينة يوميا من ماء زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.