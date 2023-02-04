3 مراحل لوعيك يهمنا

أطلقت بلدية محافظة الخفجي مؤخرا، مبادرة «وعيك يهمنا»، علي ثلاث مراحل، أنجزت منها مرحلتان، شارك فيها 74 متطوعا ومتطوعة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، ببلدية محافظة الخفجي، صالح سفاح الحربي لـ«دوت الخليج» أن المرحله الأولى من المبادرة، هدفت إلى جمع المعلومات والتأكد من المنشآت بتطبيقها الاشتراطات والتعليمات البلدية، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية التي تسعى لها البلدية، وأضاف الحربي نتج عنها مشاركة 54 متطوعا ومتطوعة، تم توزيعهم على مجموعات، حيث تم الكشف على أكثر من 797 منشأة طيلة فترة المبادرة، التي استمرت خمسة أيام، بينما هدفت المرحلة الثانية من المبادرة، الى إلزام المنشآت التجارية، والتقيد بمعايير السوق، بالإضافة إلى تثبيت ملصق توعوي، على واجهة المنشأة، والتي تعنى بقياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم، ومدى تقيدها بالتعليمات، شارك فيها 20 متطوعا ومتطوعة، وتم الكشف على 455 منشأة طيلة فترة المبادرة علي مدار خمسة أيام.