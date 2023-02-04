السعودية اليوم / مسابقة "وطن من ذهب" تختتم فعالياتها وسط تنافس 94 متسابقة



جدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

اختتمت مسابقة "وطن من ذهب" في نسختها الثالثة تحت عنوان "زهرة من بلادي"؛ فعالياتها بجدة اليوم بتقديم عدد كبير من الفعاليات وورش العمل المتخصصة؛ وسط مشاركة واسعة لخبراء وتجار المعدن النفيس وسط تنافس 94 متسابقة هاوية ومحترفة من مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح شيخ الصاغة بمحافظة جدة فيضي الحاشدي أن التصميمات المشاركة في المسابقة تدعو للفخر والاعتزاز، وتكشف حجم الابداعات والابتكارات الموجودة عند أبناء وفتيات الوطن، وتبرهن على أن المملكة ينتظرها مستقبل واعد في عالم الذهب والمجوهرات، بوصفها أكبر في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط للمعدن النفيس، وتملك مقومات كبيرة على صعيد الامكانيات البشرية والاقتصادية التي تؤهلها أن تقود المنطقة في هذا القطاع الحيوي، وتحقق مستهدفات رؤية الملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

من جهتها، شددت المشرف على معرض ومسابقة وطن من ذهب رجاء بنت عبد الرحمن مؤمنة؛ على أهمية قطاع الذهب والمجوهرات في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ مشيرةً إلى أن أي خط الإنتاج لأي مصنع يبدأ من المصمم الذي يجسد الفكرة من خلال تصميم يحاكي الواقع بتقنية ثلاثية الأبعاد، حتى يصبح قطعة ملموسة لها بريقها.

وبينت أن المسابقة حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها؛ حيث شهدت في أول عامين لها مشاركة ما يفوق عن 250 مبدع ومبدعة من مختلف مناطق المملكة؛ حاشدة عدد كبير من القدرات الفنية والإبداعية التي أخرجت تصاميماً بمعايير عالمية؛ لافتةً إلى أن 94 متسابقة شاركت في نسخة العام الحالي وتم تأهيل 20 متسابقة بعدما اجتمعت في أعمالهن اشتراطات المسابقة من حيث المعايير المطلوبة؛ حيث كانت الركيزة الاساسية في تفضيل التصميم الفائز صياغة الفكرة وتجسيدها بوضوح في التصميم والتميز باختلافه.

وأفاد رئيس لجنة التحكيم عصام الأشرفي؛ أن فكرة المسابقة تنبع من التراث الوطني السعودي ومن زهور بلادنا الحبيبة، وقد أبدع المشاركون برسوماتهم وافكارهم الخلاقة؛ داعياً المصممات والمصممين إلى المضي قدما نحو تحقيق أهدافهم من خلال الابداع والابتكار.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن الفائزين بعد عملية ترقب طويلة، والتي جرت على مسارين، الأول للمحترفين، والثاني للهواة، وتأهلت 40 متسابقة للتصفية النهائية بواقع 20 تصميم لكل مسار، وبعد تطبيق جميع المعايير الفنية المطلوبة، وفازت منى الملياني بالمركز الأول في فئة المحترفين، وسارة أبو راضي في فئة الهواة، وسط احتفالية كبيرة من المشاركين.

وفازت منى ملياني وسارة أبو راضي بجائزتي مسابقة "وطن من ذهب" للمحترفين والهواة، وتفوقتا على ٩٤ مصممة ذهب ومجوهرات من جميع مناطق المملكة، خلال منافسات المسابقة التي جرت على مدار ثلاثة شهور.

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22:39ت م

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