السعودية اليوم / "الصحة" تقيم حفلها السنوي الخامس لجائزة أداء الصحة



الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل تقيم وزارة الصحة غداً الأحد الحفل السنوي لجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م، والتي بلغ عدد المشاركات بها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة وهي الكشف المبكر والوقاية، والرعاية الممكنة رقمياً، وكفاءة الوصول للرعاية، وتقديم الرعاية المتخصصة، وتحسين الرعاية الحرجة.

وتهدف الجائزة إلى رفع الإنتاجية واستقطاب الشركاء عبر خلق بيئة منافسة موحدة وصحية وحيوية للاحتفاء بقصص النجاح الوطنية والإقليمية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية، كما تسعى إلى إثراء معرفة الممارسين الصحيين والمهتمين من خلال الدراسات وأفضل الممارسات الدولية، وجذب أفضل الممارسات الدولية من العديد من المنظمات في دول العالم وتبادل الخبرات مع الأطباء والمختصين، إضافة إلى شكر وتقدير الممارسين المجتهدين، ومحققي الأداء المهني المميز.

وتقام الجائزة وفق أدوات تقييم منشورة ومقيمة، لتحفيز الجهات الصحية الأخرى والداعمة لكل ما يخدم المنظومة الصحية في المملكة، وتوفير منصة للممارسين الصحيين لتقديم تجاربهم المميزة، وتسويق عدد من الممارسات الملهمة والحلول الإبتكارية المتقدمة في المنظومة لخلق بيئة ملهمة، وتوفير بيئة جاذبة، حيث جرى تشكيل لجنة تحكيمية مكونة من عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين من ذوي الكفاءة والإختصاص في مجالات مختلفة تتبنى منهجية إدارة التغيير والتحسين المستمر وتطوير المهارات والإمكانيات.

يذكر أن جائزة أداء الصحة هي جائزة سنوية تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الناتجة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في استقرار النظام الصحي ضمن نطاق يواكب التحول في مجال الرعاية الصحية، وسهولة الوصول للخدمات، وتعزيز جودتها الصحية، والوقاية من المخاطر، ومراقبة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الصحية.

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22:30ت م

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