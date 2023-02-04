أحياء جدة النموذجية تعزز مفهوم جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنهض مراكز الأحياء النموذجية بمحافظة جدة بدورها الرائد في تنمية الإنسان والمكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة ضمن رؤية 2030، كونها متنفسا ومكانا آمنا تستثمر فيه طاقات كل حي لتحقيق الأمن الاجتماعي، وذلك خلال التعايش مع البيئة المناسبة التي تتبنى إقامة البرامج والأنشطة الفاعلة للسكان، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

وتأتي مراكز الأحياء النموذجية ضمن المشاريع التنموية التي تسهم في تنمية وتطوير البيئة الاجتماعية، وتقوية الروابط بين سكان الأحياء، وتندرج ضمن منظومة العمل الاجتماعي الذي يشارك فيه القطاعان الحكومي والخاص، مجسدة العمل التكاملي في خدمة المجتمع والرقي بمختلف المناشط والبرامج التي تحقق مخرجات ذات قيمة مضافة على الفرد والأسرة والمجتمع.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي، أن مراكز الأحياء النموذجية تعد مشروعات تنموية اجتماعية؛ يتم تنفيذها على أعلى المستويات؛ بأيدي مهندسين على كفاءة عالية من التميز، والأخذ بمرئيات ساكني الأحياء من الرجال والنساء والشباب الذين شاركوا في توضيح احتياجاتهم؛ مشيرا إلى أن إنشاء مراكز الأحياء النموذجية في المدن؛ إنجاز اجتماعي غير مسبوق في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي بمشاركة سكان الأحياء بدءا من وضع الأهداف والمعايير وصولا إلى المشاركة في تصاميمها.

وبينت أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، أريج الحامد، أن إيجاد مثل هذه المراكز النموذجية يعد إنجازا اجتماعيا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء، وبمشاركة سكان الأحياء بدءا من وضع الأهداف والمعايير وصولا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الاستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج ومناشط مراكز الأحياء، وذلك بالشكل الذي يتوافق مع المحاور والمرتكزات الأساسية التي من أهمها الأسرة والمجتمع والبيئة والصحة علاوة على الأبناء.

مزايا مراكز الأحياء النموذجية

