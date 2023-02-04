«تدارك».. معرض توعوي لمكافحة التدخين بمهرجان الكليجا

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وتمحورت المشاركة في خدمات توعوية وتثقيفية واستشارات طبية، وبرامج العلاج من التدخين وفق البروتوكول السعودي للإقلاع عن التدخين، لمساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، وتعزيز الدور المجتمعي في محاربته.واستفاد من المعرض نحو 1000 زائر للتوعية، و50 مدخنا من الخدمات العلاجية، وتنسيق المواعيد لهم مع الطبيب الخاص بالجمعية.
كما شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، في معرض توعوي بالمهرجان.
ويشهد المعرض إقبالا متزايدا من الزوار، لما يقدمه من خدمة مجانية لفحص الكبد.
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