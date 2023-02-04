شكرا لقرائتكم خبر أجهزة حكومية تستمر بمسمياتها القديمة رغم التغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملامح وتغييرات وتعديلات شهدتها الوزارات السعودية في الأعوام السابقة، سواء بإنشاء وزارات جديدة أو الدمج بينها أو فصل قطاع عن آخر، تضمن ذلك أيضا تعديل مسميات، وأي تغيير يطرأ عليها تلتزم به الوزارات كافة.

وحسب ذلك كشفت «مكة» استمرار بقاء مسميات بعض الوزارات دون تحديث في نظام أبشر أو نظام النفاذ الوطني.وعلى اعتبار وكالة الأنباء السعودية (واس) أهم مصادر الأخبار في السعودية، كونها جهة موثوقة من المهم أن تحدث وتعدل أسماء الجهات الحكومية في موقعها، رصدت «مكة» استمرار الوكالة بالمسميات القديمة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما زالت تحت مسماها القديم الشؤون البلدية والقروية، وكذلك بالنسبة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى وزارة التجارة ولا تزال تحت مسمى وزارة التجارة والاستثمار، رغم صدور الأمر الملكي بتعديل الاسم عام 2020.

نظام أبشر

وزارة الإعلام

ما يزال اسم وزارة الإعلام داخل نظام أبشر تحت مسمى وزارة الثقافة والإعلام، رغم صدور أمر ملكي عام 2018 بتعديل اسم «وزارة الثقافة والإعلام» ليكون «وزارة الإعلام»، وتنشأ وزارة باسم «وزارة الثقافة».

النفاذ الوطني الموحد

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

في2021 صدر الأمر الملكي بأن تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، وتعديل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان». ولكن ما يزال مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية في النفاذ الوطني الموحد

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

في 2021 وافق مجلس الوزراء على تعديل تسمية وزارة النقل لتصبح «وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلا أنه ما زالت تحمل اسم وزارة النقل.