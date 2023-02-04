السعودية اليوم / الوطنية للإسكان "NHC" تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل في لعام 2022



الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

حصلت الوطنية للإسكان "NHC" على شهادة منظمة "أفضل بيئة عمل" كأحد أفضل بيئات العمل في المملكة لعام 2022، حيث يأتي ذلك تتويجاً لجهود الوطنية للإسكان المستمرة في تطوير مجموعة من البرامج التي تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات والمحافظة على المواهب.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير تزامناً مع مضي خمسة أعوام على تأسيس الوطنية للإسكان والتي تجاوزت خلالها الأهداف من بناء الضواحي والمجتمعات السكنية إلى بناء العنصر البشري في صناعة التطوير العقاري في المملكة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أن أهمية الجائزة تكمن في نجاح شركات التطوير العقاري بأداء مهامها فيما يخص تطوير البنى التحتية للأراضي، وبناء المجتمعات والضواحي السكنية بالدرجة الأولى، وقدرتها على تطوير وإدارة رأس مالها البشري بكفاءة عالية.

من جانبه، بين رئيس قطاع رأس المال البشري في الوطنية للإسكان زهير بن إبراهيم المغربي أن الوطنية عملت على تطوير بيئة العمل، والتطوير والتدريب، والتحفيز، للمحافظة على المواهب، في تجربة مميزة طورت بيئة العمل.

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