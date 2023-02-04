شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطي الوداد.. موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية 2022 المقام في المغرب، بعد تخطي عقبة الوداد البيضاوي المغربي.

وتمكنت كتيبة الزعيم من تحقيق فوز مثير على الوداد البيضاوي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة "الوقت الأصلي والإضافي" بالتعادل الإيجابي بين الطرفين (١\١).

موعد مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية 2022

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك يأتي في السطور التالية..

ومن المقرر أن يقع الهلال في مواجهة نارية أمام فلامينجو البرازيلي نساء الثلاثاء القادم الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات كاس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.