شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وفلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فلامنجو، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره الوداد المغربي، بركلات الترجيح، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه فريق فلامنجو، يوم الثلاثاء القادم.

وسيُقام لقاء الهلال أمام نظيره فلامنجو، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ستاد طنجة.

موعد مباراة الهلال السعودي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

وستنطلق مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فلامنجو، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف دولة المغرب، بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 1 فبراير، وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.