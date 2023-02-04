شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية تضرب صفوف الهلال.. هل يغيب نجم الزعيم لنهاية الموسم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدمة من العيار الثقيل، في مباراة الفريق الجارية أمام الوداد الرياضي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2022.

إصابة قوية تضرب صفوف الهلال.. تفاصيل نارية

وتعرض البيروفي أندريه كاريلو، جناح الزعيم إلى إصابة قوية وعن آثارها غادر الملعب قبل نهاية اللقاء، ليجعل دياز يجري تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 112، بمشاركة الجوير بديلًا له.

الهلال والوداد

وفي سياق متصل.. من المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الوداد والهلال، لموع فلامنجو البرازيلي في 7 فبراير المقبل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الجدير ذكره يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، ممثلًا عن قارة آسيا، بوصفه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، في ظل عدم اكتمال منافسات النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية 2022.