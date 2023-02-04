شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن 2022/2023.. موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من جماهير الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة النصر والوحدة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الـ 16 من أحداث البطولة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على الوحدة مساء الخميس القادم الموافق 9 من شهر فبراير الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف النصر والوحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز الأول من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حاملًا في رصيده 34 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة فقط لا غير.