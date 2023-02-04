شكرا لقرائتكم مؤتمر ألزهايمر يختتم فعالياته بمناقشة التحديات والحلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتم مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس أعماله، اليوم السبت، والذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، بمقر جامعة الفيصل الشريك الاستراتيجي الأكاديمي.

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حلول مبتكرة

وانعقد المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، خلال الفترة من 2-4 فبراير 2023، وسط مشاركة فاعلة، محليًا ودوليًا، لنحو 31 متحدثًا من الخبراء والعلماء والأكاديميين، طرحوا عددًا من القضايا العملية والأفكار والحلول المبتكرة عن مرضى ألزهايمر وكبار السن.

وناقش المؤتمر في اليوم الختامي وتحت محور: عبء مقدم الرعاية والعناية: التحديات والحلول، عددًا من المواضيع العلمية، والمحاضرات، ففي الجلسة الرابعة التي رأستها دكتورة منى عبيد، قدم في بداية الجلسة أ.د. أحمد باهمام، استشاري طب النوم وأمراض الرئة، موضوعًا علميًا بعنوان: إدارة الأرق لدى مرضى الخرف، تناول عددًا من أنواع الأمراض التي تصيب مرضى ألزهايمر وتسبب لهم المعاناة، منها أرق النوم.

دور التغذية

فيما قدم دكتور نبيل المعلمي، استشاري الطب التلطيفي موضوعًا علميًا بعنوان: دور التغذية في مرض ألزهايمر وتغذية مرضى الخرف، متناولًا الأثر الإيجابي للتغذية بالفم لمرضى ألزهايمر ومرضى الخرف. وتطرق لصعوبات مرضى ألزهايمر والخرف فيما يتعلق بالتغذية.

كما تحدثت دكتورة دانية الخوتاني، أخصائية تغذية علاجية عن دور التغذية في مرض ألزهايمر وتغذية مرضى الخرف مشيرة لأهمية تقديم التغذية بطريقة سليمة عن طريق الفم. فيما قدم دكتور بندر العقيل، استشاري الطب النفسي موضوعًا علميًا بعنوان: كيفية منع وإدارة إجهاد مقدم الرعاية والوقاية وتقييم عبء مقدم الرعاية، تحدث فيه عن دور مقدمي الرعاية الصحية، وكيفية تجنبهم الإجهاد.

الوقاية من ألزهايمر

وتناول عماد يوسف مفتاح، أخصائي أول – العلاج الطبيعي، موضوعًا علميًا بعنوان: دور العلاج الطبيعي والوقاية من التدهور المعرفي، متناولًا بالتفصيل أهمية العلاج الطبيعي وتقديم العلاج اللازم لمرضى ألزهايمر.

وقدم دكتور هاشم بالبيد، استشاري طب الشيخوخة، موضوعًا، بعنوان مرض ألزهايمر واستمرارية الرعاية الصحية، تحدث فيه عن الأهمية القصوى للتشخيص وبالتالي وضع خطة علاجية تتضمن تقييمًا شاملًا، مع الأخذ في الاعتبار الأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها بعض مرضى ألزهايمر، مناشدًا الأطباء بضرورة الاستفسار عن كمية الأدوية التي يتناولها مريض ألزهايمر قبل إعطائه مزيدًا من الأدوية، أو تجديد قائمة الأدوية التي يستخدمها.

طرق التشخيص

تحدث دكتور لؤي الخميس استشاري طب الأسرة، وتناول طرق التشخيص وأهميتها لعمل تقييم شامل لمريض ألزهايمر، فيما جاءت المحاضرة الرابعة بعنوان: تنفيذ برنامج تدريبي لزيادة المعرفة تجاه مرضى ألزهايمر، وتحدث فيها د. عاصم الشنبري استشاري طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، وتناول بعض الدراسات المحلية حول مرض ألزهايمر في كل من منطقتي عسير ومكة المكرمة كما تحدثت دكتورة عائشة الصغير، استشاري طب الأسرة والرعاية الصحية المنزلية، بوزارة الصحة، في موضوع يعنوان: دعم مقدمي الرعاية، عن أهمية الرعاية الصحية المنزلية، وأهمية مقدم الرعاية.

وفي تعقيبها على المتحدثين والمتحدثات بشأن موضوع دعم مقدمي الرعاية، قدمت سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، عددًا من المقترحات، حيث اقترحت بأن تقوم إدارات الرعاية الصحية المتخصصة المنزلية مع الجمعيات الخيرية لتقديم تدريب نوعي لمرافقي المرضى من مقدمي الرعاية، مشيرة لاستعداد الجمعية للتعاون في هذا الصدد، مطالبة بأهمية التوصية بتكثيف التعاون والدعم من قطاعات المجتمع ذات العلاقة في هذا الامر مع إمكانية تعاون جهات خارجية في مجال التدريب، وأشارت الأميرة مضاوي إلى أن سمو ولي العهد كان واضحًا-حفظه الله- فيما يتعلق بحقوق كبار السن من خلال إصدار نظام رعاية كبار السن وشدد سموه على أهمية تطبيقها وتنفيذها في كافة قطاعات المملكة.

مراحل ألزهايمر

فيما تحدثت منيرة الهذلول، أخصائي علم نفس عن برنامج رد الجميل لمقدمي الرعاية، كما تحدثت أيضًا شادية باعلي، أخصائي علم نفس بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ذات المحاضرة متطرقة لمراحل مرض ألزهايمر الثلاثة، والتحديات التي تواجه مقدمي الرعاية، والمهارات المختلفة.

كما صرحت سمو الأميرة مضاوي، في ختام جلسات المؤتمر، مؤكدة أن أعمال المؤتمر وأنشطته المتعددة تهدف لوضع خطة استراتيجية في مسار رعاية وتخفيف معاناة مرضى ألزهايمر، مشيرة للمشاركة الفاعلة لعدة خبراء سعوديين وأساتذة جامعات وأكاديميين وما طرحوه من قضايا علمية وأفكار أعطت المؤتمر أبعادًا علمية ستفيد الجمعية والجهات ذات العلاقة مستقبلًا، وتشكل رصيدًا مفيدًا للجمعية.