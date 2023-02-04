شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ودع طلاب وطاقم عمل مدرسة ابتدائية وتحفيظ البشائر، أحد الطلاب المغتربين والذي ينتمي إلى الجالية الباكستانية في المملكة.

لحظة وداع

ونشر الحساب الرسمي للمدرسة، عبر تويتر، لحظة وداع الطالب الباكستاني أحمد في ممر شرفي من الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، حيث يغادر المملكة متوجهًا إلى بلاده باكستان.

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وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة جمعت الطالب بمعلميه ورفاقه بالمدرسة.