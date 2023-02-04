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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية

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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

الرياض - محمد الوسيري - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.110 سلال غذائية في منطقتي سانقر وجامشرو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.770 فرداً.

الأمن الغذائي

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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