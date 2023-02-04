شكرا لقرائتكم مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مشرف التدريب التربوي د. خالد العرفج، إن وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية من ناحية ضبط العملية التعليمية والاستيعاب والمشاركة في الدرس.

ضبط العملية التعليمية

وأضاف العرفج، لقناة “الإخبارية”، في حال الدراسة عن بعد يفضل أن توضع الاختبارات بشكل مفاجئ لزيادة التركيز.

وتابع العرفج: “داخل الصف الدراسي الحضوري هناك ضبط ولكن الانضباط أقل، لأن الطالب يحاول يسوي أي شيء ليحدث تفاعلًا في الفصل داخل أو خارج العملية التربوية، أو ما نسميه لحظات التعلم”.