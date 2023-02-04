القيادة تهنئ سريلانكا بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رانيل ويكريميسينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية رانيل ويكريميسينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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