شكرا لقرائتكم خبر تخريج 109 أطباء دراسات عليا بمستشفى قوى الأمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، شهد المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود، مساء أمس الأول، حفل تخريج 109 أطباء من برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية والطبية المساعدة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

ونقل اللواء الداود، تهنئة وزير الداخلية، للخريجين، متمنيا لهم التوفيق والسداد والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العملية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، وتسليم الخريجين شهاداتهم.

يذكر، أن البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض 46 برنامجا تدريبيا، منها 13 برنامج زمالة و29 برنامج بورد، إضافة إلى 4 برامج دبلوم، يستفيد منها 736 متدربا، من التابعين للإدارة العامة للخدمات الطبية، ومتدربي برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من الجهات الحكومية الأخرى.