تخريج 109 أطباء دراسات عليا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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ونقل اللواء الداود، تهنئة وزير الداخلية، للخريجين، متمنيا لهم التوفيق والسداد والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العملية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، وتسليم الخريجين شهاداتهم.يذكر، أن البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض 46 برنامجا تدريبيا، منها 13 برنامج زمالة و29 برنامج بورد، إضافة إلى 4 برامج دبلوم، يستفيد منها 736 متدربا، من التابعين للإدارة العامة للخدمات الطبية، ومتدربي برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من الجهات الحكومية الأخرى.
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