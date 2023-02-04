ضبط 16,288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 16,288 مخالفا بكل المناطق خلال الفترة من 26 يناير الماضي حتى 2 فبراير الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات

- 9343 مخالفا لنظام الإقامة

- 4107 مخالفين لنظام أمن الحدود

- 2838 مخالفا لنظام العمل

- ضبط 488 شخصا، منهم:







%63 يمنيون



%30إثيوبيون



%7جنسيات أخرى



- ضبط 17 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود

- ضبط 19 متورطا في النقل والإيواء

24,246 .تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة:







22,131 رجلا



2115 امرأة



- إحالة 16,624 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية

- إحالة 1754 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

- ترحيل 11,552 مخالفا