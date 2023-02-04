اليمنيون الأكثر تسللا عبر الحدود السعودية

كشفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 حتى 1444/07/10هـ، الموافق من 01/26 حتى 2023/02/01، أن أكثر المحاولين للتسلل عبر الحدود السعودية من الجنسية اليمنية بنسبة 63%. المخالفون - 16288 مخالفا. - 9343 نظام الإقامة. - 4107 أمن الحدود. - 2838 نظام العمل. - 488 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %63 يمنيون. - %30 إثيوبيون. - %7 جنسيات أخرى. - 17 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 19 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 24246 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 22131 رجلا. - 2115 امرأة. - 16624 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 1754 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 11552 رُحلوا.



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