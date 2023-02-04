

الحديدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 73.496 مستفيدا، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022م .

وراجع قسم الطوارئ 13.433 فردا، وعيادة الباطنية 8.217 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.751 حالة، وعيادة الأطفال 6.492 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 3.028 مريضا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 2.539 فردا، وراجع قسم التغذية 491 شخصا، وقسم التحصين 265 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 3.994 شخصا، فيما صُرفت الأدوية لـ 21.765 مريضا، كما راجع قسم التوليد 131 شخصا، وعيادة الفحص المخبري 5.637 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 5.729 شخصا، وقسم الإحالة 24 فردا .

وفي الخدمات المرافقة استفاد 5.538 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و 86 مستفيدا من قسم نقل الدم، و استقبل قسم التنويم 9 حالات، وقسم تخطيط القلب 19 حالة .

// انتهى //

17:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 73 ألف مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة خلال شهر ديسمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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