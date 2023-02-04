

الدمام 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية العديد من المشروعات خلال العام الماضي 2022م، ضمن جهود الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات؛ لتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، والإسهام في جودة الحياة، وأنسنة المدن .

وأوضحت الأمانة أنها انجزت زراعة 3,785,634 زهرة وشجرة بحاضرة الدمام خلال العام الماضي، ونفذت 61,745 متر طولي من شبكات الري والتشجير، واستخدام 150,000 م٣ من كمية المياه المستخدمة للري يوميا، مسجلة حوالي 7.634.642م٢م من مساحة الأماكن العامة بالحاضرة، كما قامت بإنجاز 6 مضامير مشاة, إضافة الى 9 حدائق تم تأهيلها و17 حديقة تم تنفيذها, و44 حديقة مقترحة للاستثمار, بجانب الـ 397 لإجمالي الحدائق والساحات والشواطئ في الحاضرة، و 67.777 متر طولي لأطوال مضامير المشي بالحاضرة التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم .

وأضافت الأمانة أن عام 2022 تضمن استكمال واطلاق عدد من المبادرات أبرزها مبادرة "شرقية خضراء" التي انطلقت المرحلة الأولى لأعمالها في ديسمبر 2019 حتى مارس 2020، لتنهي مرحلتها الثانية خلال أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، تم فيها زراعة 507,881 شتلة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، في 295 موقع بحاضرة الدمام .

وأبانت أن منجزات مبادرة شرقية خضراء، تنوعت ما بين توزيع 1500 الى 3000 شتلة زراعية بالموقع الواحد، وزيارة 13 موقع بحاضرة الدمام من قبل عربة شرقية خضراء، ووصل مواقع التشجير في الحاضرة إلى 153 موقع، إضافة الى 20 فعالية من فعاليات المبادرة، التي تهدف نشر ثقافة التشجير وتثقيف المجتمع على زراعة الأشجار والعناية بها.

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17:35ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زراعة أكثر من 3.7 مليون شجرة وزهرة في حاضرة الدمام خلال السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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