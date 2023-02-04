السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تطلق غدا أولى رحلاتها للقافلة الطبية المتنقلة لقرى وهجر المنطقة



عرعر 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

تطلق الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية غدا أولى رحلاتها للقافلة الطبية المتنقلة لقرى وهجر المنطقة .

وتهدف القافلة إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030, وتبدأ القافلة أولى رحلاتها بعدد من القرى وهي هجرة الحدقة وهجرة أعيوج لينة وهجرة الطويرقي وابن عجل وابن سوقي وزبالا والمصندق .

وتحتوي القافلة الطبية على عدد من الخدمات ومختبر طبي وصيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان .

// انتهى //

17:27ت م

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