

إسلام آباد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مع المسلحين في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة من قوات الأمن بعملية تمشيط في المنطقة، حيث تعرضت لها عناصر إرهابية، ولكن تم التصدي للهجوم والقضاء على اثنين من المهاجمين.

وأضافت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

// انتهى //

17:10ت م

0061





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على عنصرين إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.