شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الوحدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم متابعي موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي تشكيل الوحدة أمام الفيحاء في مشوار الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة الفيحاء والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الفيحاء والوحدة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الفيحاء أمام الوحدة

وفي سياق ذلك فقد أعلن المدير الفني لفريق الوحدة خوسيه سييرا، عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة الوحدة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي:



"عبدالقدوس عطية، أمير كردي، علي مكي، فهد الجيزاني، إسلام هوساوي، إنسيلمو، يوسف الحربي، وضاح العتيبي، هزاع الغامدي، عبدالكريم يودا، جيرسون رودريغيز".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:



"أيمن الحسيني، عبدالإله بخاري، عزام البيشي، حسين العيسى، سلطان العكوز، عبدالعزيز نور، سلطان السوادي، يحيى النجعي، عبدالكريم القحطاني