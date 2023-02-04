شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية، من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يقترب من التعاقد مع ثنائي ناري

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، على أن إدارة نادي الهلال السعودي، تهتم بالتعاقد مع قلب الدفاع حسان تمبكتي، والظهير الأيسر متعب الحربي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وأكدت التقارير على أن الهلال مستعد لتقديم عرض إلى إدارة الشباب، من أجل الحصول على تمبكتي والحربي، بمقابل مادي كبير بالإضافة إلى عدد من اللاعبين.

الهلال يسعى لعقد صفقة تبادلية مع الشباب

وأوضحت التقارير أن إدارة الهلال رشحت بعض اللاعبين للدخول في الصفقة الصيفية الكبرى؛ هم: "علي البليهي، محمد البريك، حمد اليامي، عبدالله الحمدان".

والجدير بالذكر أن اسم البليهي، طرح بقوة في الشباب، قبل تجديد عقده مع الهلال، بينما الحمدان؛ هو أحد أبناء قلعة الليوث، قبل أن ينتقل منه إلى الزعيم.