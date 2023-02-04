شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الفيحاء أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم متابعي موقع “سعودي فايف” خلال التقرير الآتي تشكيل الفيحاء أمام نظيره نادي الوحدة في مشوار الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الوحدة نظيره نادي الفيحاء اليوم السبت والموافق 4 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة الفيحاء والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الفيحاء والوحدة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

وفي سياق ذلك فقد أعلن المدير الفني لفريق الفيحاء فوك راسوفيتش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن.

وجاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي:-

فلاديمير ستوكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، مهند القيضي، أسامة الخلف، باولينيو، ريلر، بندر ناصر، فيكتور روجر، بافكوف، سلطان مندش.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:



مسلم آل فريح، عبدالله الشامخ، سعود زيدان، حسين الشويش، ترايكوفسكي، علي الزقعان، مخير الرشيدي، علي النمر، محمد مجرشي".