شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كهربا...تشكيل الأهلى الرسمي لمواجهة سيتال بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الاهلى الرسمي لمواجهة سيتال الأمريكي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية الحالية، والمقامة فى دولة المغرب العربية الشقيقة.

حيث شهد تشكيل الاهلى تغييرات بالجملة عن المباراة السابقة أمام أوكلاند سيتي فى الدور التمهيدي، حيث قرر كولر الدفع بكلا من الثلاثي طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا منذ بداية اللقاء، على عكس المباراة السابقة الذي شارك فيها الثلاثي كبدلاء.

حيث يسعي النادي الأهلي لمواصلة الزحف والإستمرار فى صراع البطولة، والتأهل الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي فى إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، ليضرب موعدا مع كبير وبطل أوروبا ريال مدريد.



موعد مباراة الأهلى وسياتل الأمريكي

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره سياتل اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيتال

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا.