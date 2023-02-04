إغلاق جزئي لطريق الرياض - الدمام في الشرقية غدا

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة النقل في المنطقة أنه سيتم إغلاق طريق الرياض-الدمام من تقاطع طريق بوحدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك على عدة مراحل ابتداء من يوم غد الأحد.



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