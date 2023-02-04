شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. الأمن يفقد سيطرته على جماهير الوداد في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مدرجات ستاد مولاي عبد الله في المغرب عدم قدرة الأمن في السيطرة على الجماهير التي دخلت من البوابة دون تذاكر.

مباراة الهلال والوداد في كأس العالم

وتقام مساء اليوم السبت والموافق 4 فبراير مباراة هامة تجمع بين الوداد البيضاوي المغربي ونادي الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

فيديو دخول الجماهير دون تذاكر إلى مباراة الهلال والوداد

تشكيل الهلال أمام الوداد في كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل فقد أعلن رامون دياز عن تشكيلة فريقه لمواجهة الوداد والتي جاءت على النحو التالي:- عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، ميشايل ديلغادو، سالم الدوسري، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.